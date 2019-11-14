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Pekin'in tutumu nedeniyle AB büyükelçilerinin Doğu Türkistan'a ziyareti 'zayıf ihtimal'
6 saat önce
Avrupa Birliği tarafından Çin’e büyükelçilik düzeyinde yapılması beklenen ziyaret “yüksek ihtimalle” gerçekleşmeyecek.
Avrupa Birliği (AB) tarafından Doğu Türkistan'a (Sincan) büyükelçilik düzeyinde yapılmak istenen ziyaretin, Pekin'in bazı koşulları yerine getirmeyi kabul etmemesi nedeniyle 'yüksek ihtimalle' gerçekleşmeyeceği belirtildi.
Diplomatik kaynaklara göre, uzun süredir Çin'in Uygur Türkleri politikasını eleştiren Birlik, bu ziyaretin Pekin tarafından bir "propaganda malzemesi" olarak kullanmasından endişe ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:16
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