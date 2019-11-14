Pekin'in tutumu nedeniyle AB büyükelçilerinin Doğu Türkistan'a ziyareti 'zayıf ihtimal'

Avrupa Birliği (AB) tarafından Doğu Türkistan'a (Sincan) büyükelçilik düzeyinde yapılmak istenen ziyaretin, Pekin'in bazı koşulları yerine getirmeyi kabul etmemesi nedeniyle 'yüksek ihtimalle' gerçekleşmeyeceği belirtildi.



Diplomatik kaynaklara göre, uzun süredir Çin'in Uygur Türkleri politikasını eleştiren Birlik, bu ziyaretin Pekin tarafından bir "propaganda malzemesi" olarak kullanmasından endişe ediyor.