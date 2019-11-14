Son Dakika Haberleri: Pekin'in tutumu nedeniyle AB büyükelçilerinin Doğu Türkistan'a ziyareti 'zayıf ihtimal'
Son Dakika Dünya Pekin'in tutumu nedeniyle AB büyükelçilerinin Doğu Türkistan'a ziyareti 'zayıf ihtimal' - Son Dakika Dünya

Pekin'in tutumu nedeniyle AB büyükelçilerinin Doğu Türkistan'a ziyareti 'zayıf ihtimal'

6 saat önce

Avrupa Birliği tarafından Çin’e büyükelçilik düzeyinde yapılması beklenen ziyaret “yüksek ihtimalle” gerçekleşmeyecek.

Pekin'in tutumu nedeniyle AB büyükelçilerinin Doğu Türkistan'a ziyareti 'zayıf ihtimal', System.String[]

Avrupa Birliği (AB) tarafından Doğu Türkistan'a (Sincan) büyükelçilik düzeyinde yapılmak istenen ziyaretin, Pekin'in bazı koşulları yerine getirmeyi kabul etmemesi nedeniyle 'yüksek ihtimalle' gerçekleşmeyeceği belirtildi.


Diplomatik kaynaklara göre, uzun süredir Çin'in Uygur Türkleri politikasını eleştiren Birlik, bu ziyaretin Pekin tarafından bir "propaganda malzemesi" olarak kullanmasından endişe ediyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Doğu Türkistan, Pekin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:16 
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