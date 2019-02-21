Pekin'in Yasak Şehri'nde Yaklaşık 1 Asır Sonra Fener Festivali Kutlandı
5 dakika önce
Çin Fener Festivali kapsamında 94 yıl sonra ilk kez ışık gösterilerine sahne olan başkent Pekin'de bulunan Yasak Şehir ve Saray Müzesi ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılandı.
Çin Fener Festivali kapsamında 94 yıl sonra ilk kez ışık gösterilerine sahne olan başkent Pekin'de bulunan Yasak Şehir ve Saray Müzesi ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:22
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