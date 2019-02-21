Son Dakika Haberleri: Pekin'in Yasak Şehri'nde Yaklaşık 1 Asır Sonra Fener Festivali Kutlandı

Pekin'in Yasak Şehri'nde Yaklaşık 1 Asır Sonra Fener Festivali Kutlandı

5 dakika önce

Çin Fener Festivali kapsamında 94 yıl sonra ilk kez ışık gösterilerine sahne olan başkent Pekin'de bulunan Yasak Şehir ve Saray Müzesi ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılandı.

Pekin'in Yasak Şehri'nde Yaklaşık 1 Asır Sonra Fener Festivali Kutlandı, System.String[]
Çin Fener Festivali kapsamında 94 yıl sonra ilk kez ışık gösterilerine sahne olan başkent Pekin'de bulunan Yasak Şehir ve Saray Müzesi ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılandı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:22 

Saray, Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Dünya
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