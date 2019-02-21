Pekin'in Yasak Şehri'nde Yaklaşık 1 Asır Sonra Fener Festivali Kutlandı

Çin Fener Festivali kapsamında 94 yıl sonra ilk kez ışık gösterilerine sahne olan başkent Pekin'de bulunan Yasak Şehir ve Saray Müzesi ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılandı.

Çin Fener Festivali kapsamında 94 yıl sonra ilk kez ışık gösterilerine sahne olan başkent Pekin'de bulunan Yasak Şehir ve Saray Müzesi ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılandı.

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