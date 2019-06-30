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Pekin'in yeni havalimanı inşaatı tamamlandı, resmi açılış Komünist Devrim'in yıldönümünde

1 saat önce

Çin'in başkenti Pekin'de üç yıldır süren dev havalimanının inşaatı tamamlandı. Resmi açılış Komünist yönetimin kuruluşunun 70'inci yıldönümünden bir önceki gün yani 30 Eylül'de büyük bir kutlamayla yapılacak

Pekin'in yeni havalimanı inşaatı tamamlandı, resmi açılış Komünist Devrim'in yıldönümünde, System.String[]
Çin'in başkenti Pekin'de üç yıldır süren dev havalimanının inşaatı tamamlandı. Resmi açılış Komünist yönetimin kuruluşunun 70'inci yıldönümünden bir önceki gün yani 30 Eylül'de büyük bir kutlamayla yapılacak.

Dünyanın tek terminalli en büyük havalimanı olacak olan Pekin Daxing Uluslararası Havalimanında inşaat işlerinin planlanan sürede tamamlandığı ve yüklenici şirketin kabul testlerini geçtiği açıklandı.













Toplam 4 kalkış pisti olan havalimanının tam kapasiteye 2025 yılında ulaşacağı ve yılda 72 milyon yolcu ağırlayabileceği belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:08 
Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Pekin, Dünya
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