Son Dakika Haberleri: Pekin'in yeni havalimanı uçuşlara açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Pekin'in yeni havalimanı uçuşlara açıldı

59 dakika önce

Çin'de başkent Pekin'de yeni havalimanı faaliyete başladı.

Pekin'in yeni havalimanı uçuşlara açıldı, System.String[]

Çin'de başkent Pekin'de yeni havalimanı faaliyete başladı.

Çin haber ajansı Şinhua'daki habere göre, Pekin'in 46 kilometre kuzeyinde kurulan Daxing Havalimanı'nda ilk yolcu uçağı seferleri yapıldı.

Havalimanından kalkış yapan ilk uçak, Çin Güney Havayollarının Pekin- Guangzhou uçağı oldu. Ardından 6 şirket daha ilk seferlerini başlattı.

Yetkililer, terminal binası "deniz yıldızı" biçiminde tasarlanan havalimanının 2025'e kadar yılda yaklaşık 72 milyon yolcu ve 2 milyon ton kargo kapasitesine ulaşacağını öngörüyor.

Nanyuan Havalimanı'nın kapatılması planlanıyor

Pekin'in 32 kilometre kuzey doğusundaki Pekin Başkent Havalimanı, bugüne dek ulusal ve uluslararası uçuşlarda ana transfer merkezi işlevi görüyordu. 1958'de inşa edilen havalimanı, 2018'de 100 milyon 983 bin 290 yolcu ve 2 milyon 74 bin ton kargo kapasitesiyle hizmet verdi.

Pekin'de ayrıca kentin 13 kilometre güneyinde, 1913'de inşa edilen Nanyuan Havalimanı bulunuyor. Daxing'in hizmete başlamasının ardından yardımcı işlevdeki bu havaalanının kapatılması planlanıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Pekin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki "Yakında inşallah" terör paylaşımını para karşılığında yapmış
Aydın Doğan Hilton Bosphorus'u satışa çıkardı ABD'de azledilme süreci nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm detaylar İngiliz perakende devi Sainsbury's 115 şubesini kapatacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:27:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pekin'in yeni havalimanı uçuşlara açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]