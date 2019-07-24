'Pekin kasabı' lakaplı Çin eski Başbakanı Li Peng 90 yaşında hayatını kaybetti
1 saat önce
Çin'in eski başbakanlarından Li Peng, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Peng, Haziran 1989'da Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Tiananmen Meydanı'nda çıkan olaylarda sıkıyönetim ilan ederek, alınan sert önlemler sonrası yüzlerce kişinin ölümünün sorumlusu olarak gösteriliyordu.
Çin'in eski başbakanlarından Li Peng, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Peng, Haziran 1989'da Çin'in başkenti Pekin
'de bulunan Tiananmen Meydanı'nda çıkan olaylarda sıkıyönetim ilan ederek, alınan sert önlemler sonrası yüzlerce kişinin ölümünün sorumlusu olarak gösteriliyordu.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:22
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