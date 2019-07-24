Son Dakika Haberleri: 'Pekin kasabı' lakaplı Çin eski Başbakanı Li Peng 90 yaşında hayatını kaybetti
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'Pekin kasabı' lakaplı Çin eski Başbakanı Li Peng 90 yaşında hayatını kaybetti

1 saat önce

Çin'in eski başbakanlarından Li Peng, 90 yaşında hayatını kaybetti. Peng, Haziran 1989'da Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Tiananmen Meydanı'nda çıkan olaylarda sıkıyönetim ilan ederek, alınan sert önlemler sonrası yüzlerce kişinin ölümünün sorumlusu olarak gösteriliyordu.

'Pekin kasabı' lakaplı Çin eski Başbakanı Li Peng 90 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]
Çin'in eski başbakanlarından Li Peng, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Peng, Haziran 1989'da Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Tiananmen Meydanı'nda çıkan olaylarda sıkıyönetim ilan ederek, alınan sert önlemler sonrası yüzlerce kişinin ölümünün sorumlusu olarak gösteriliyordu.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:22 
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