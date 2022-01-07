Pekin Kış Olimpiyatları törenlerinin koreografisini Cang Yimou tasarlayacak - Son Dakika

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nın törenlerinin koreografisini, 2008 Pekin Olimpiyatları'nın açılış törenine imza atan Çinli sinemacı Cang Yimou'nun tasarlayacağı bildirildi.

China Daily'nin haberine göre, Pekin 2022 Organizasyon Komitesi, olimpiyatların başlamasına bir aydan az zaman kala 4 Şubat'taki açılış ve 20 Şubat'taki kapanış törenlerini hazırlayacak ekibi açıkladı.

Törenleri tasarlayacak sanatçı ve danışman ekibine, 2008 Pekin Olimpiyatları açılış töreni için hazırladığı görkemli gösteri ile hatırlanan Cang'ın öncülük edeceği belirtildi.

Sinema dünyasında adını 1980'lerin ortalarından itibaren duyurmaya başlayan, Çin'in "Beşinci Nesil" olarak adlandırılan yönetmenler kuşağından 71 yaşındaki sinemacı, Güney Kore'de düzenlenen 2018 Pyeong Chang Kış Olimpiyatları kapanış töreninde olimpiyat meşalesinin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na devredildiği, 2004 Atina Olimpiyatları'nda meşalenin 2008 Pekin Olimpiyatları'na devredildiği bölümleri de yönetmişti.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat'ta Çin'in başkenti Pekin ve ilçeleri ile komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde düzenlenecek.