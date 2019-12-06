Son Dakika Haberleri: Pekinel kardeşlere, Sevda-Cenap And Müzik Vakfından ödül
Son Dakika Güncel Pekinel kardeşlere, Sevda-Cenap And Müzik Vakfından ödül - Son Dakika

Pekinel kardeşlere, Sevda-Cenap And Müzik Vakfından ödül

6 saat önce

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca "2019 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası", uluslararası alandaki başarılı kariyerleri, yetenekli genç Türk müzisyenlerin eğitim ve kariyer çalışmalarına desteklerinden dolayı dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel kardeşlere verildi.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca "2019 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası", uluslararası alandaki başarılı kariyerleri, yetenekli genç Türk müzisyenlerin eğitim ve kariyer çalışmalarına desteklerinden dolayı dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel kardeşlere verildi.

MEB Şura Salonu'nda düzenlenen törende Güher ve Süher Pekinel kardeşlere ödüllerini, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman ve Başkan Yardımcısı Murat Başman takdim etti.

Süher Pekinel, kendilerini ödüle kayık gördükleri için Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'na teşekkür ederek, "Müzik din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm insanlarda aynı etkiyi yaratan evrensel bir dil. Bu doğrultuda ülkemizde bize takdim edilen bu madalya, bizler için duygu bütünlüğüyle büyük bir anlam teşkil ediyor. Avrupa ve Amerika'da aldığımız ödüller arasında özel bir yere sahip." dedi.

Güher Pekinel de vakfın onur ödülüne layık görülmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Müzik yaşamımız boyunca meslek hayatımızda attığımız adımların, bize sağlanan imkanları başkalarına da sunmak için gerçekleştirdiğimiz girişimlerin takdir edilmesi ve yansımaları bizler için büyük anlam ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pekinel kardeşlerin başarılarının anlatıldığı video gösteriminin yapıldığı törende, Güher ve Süher Pekinel'in öncülüğünde hayata geçirilip yürütülen Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Projesi sanatçıları da konser verdi.

Törene, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, milletvekilleri ve sanatseverler katıldı.

Pekinel kardeşlere, Sevda-Cenap And Müzik Vakfından ödül

Süher Pekinel, Onur Ödülü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnsansız kara aracı göreve hazır
Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolar nedeniyle Türk vatandaşlarını uyardı Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi Türk savunma sanayisinin en büyük ihracatı için imzalar atıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 05:16:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pekinel kardeşlere, Sevda-Cenap And Müzik Vakfından ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]