Pekmez bidonu ve tütün çuvalında esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince iki yolcu minibüsünün bagajında yapılan aramada iki yolcuya ait pekmez bidonu ve tütün çuvalında gizlenen toplam 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Sur ilçesindeki Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde dün yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünde şüpheli hareketler sergileyen şahsın üstünde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada, minibüsün bagajında şüpheliye ait pekmez bidonuna gizlenen 3 paket halinde satışa hazır 2,5 kilogram esrar bulundu.

Uygulamayı sürdüren ekipler başka bir yolcu minibüsünde, bir kişinin şüpheli hareketleri üzerine şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.

Aramada, ekipler, minibüsün bagajında söz konusu şüpheliye ait tütün çuvalında, 4 paket halinde satışa hazır 2 kilo 300 gram esrar ele geçirdi.

İki olayda ele geçirilen 4 kilo 800 gram esrar muhafaza altına alındı, şüphelilerle ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlerin artan bir azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.