Son Dakika Haberleri: Pekmez bidonu ve tütün çuvalında esrar ele geçirildi
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Pekmez bidonu ve tütün çuvalında esrar ele geçirildi

3 saat önce

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince iki yolcu minibüsünde yapılan aramada iki yolcuya ait yapılan aramalarda pekmez bidonu ve tütün çuvalında gizlenmiş 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince iki yolcu minibüsünde yapılan aramada iki yolcuya ait yapılan aramalarda pekmez bidonu ve tütün çuvalında gizlenmiş 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu minibüsündeki şüpheli hareketler sergileyen şahsın üstünde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada, minibüsün bagajında şüpheliye pekmez bidonuna gizlenmiş 3 paket halinde satışa hazır 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, başka bir yolcu minibüsünde de bir kişinin şüpheli hareketleri üzerine harekete geçti. Şüphelinin üstünde ve eşyalarında yapılana aramada, 4 paket halinde satışa hazır 2 kilo 300 gram esrar yakalandı.

Her iki olayda ele geçirilen 4 kilo 800 gram esrar muhafaza altına alındı, şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:49 Kaynak: AA
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