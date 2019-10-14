Son Dakika Haberleri: Pekmez'den Sincik halk eğitim kurslarına ziyaret
Son Dakika Güncel Pekmez'den Sincik halk eğitim kurslarına ziyaret

Pekmez'den Sincik halk eğitim kurslarına ziyaret

1 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Sincik Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ilçe merkezi ve köylerinde bayanlara yönelik açılan meslek edindirme kurslarını ziyaret etti.

Pekmez'den Sincik halk eğitim kurslarına ziyaret, System.String[]

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Sincik Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ilçe merkezi ve köylerinde bayanlara yönelik açılan meslek edindirme kurslarını ziyaret etti.


Sincik programı kapsamında ilk olarak Sincik Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursları ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, burada kursiyerlerle bir süre sohbet ederek, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri hakkında bilgi aldı. İlçe halk eğitim merkezi ziyaretinin ardından Yeşim Pekmez, Çatbahçe Köyüne bağlı Çavçük mezrasına geçerek, mezrada bayanlara yönelik açılan tekstil ve el sanatları kursunu ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıp kursiyerlerle sohbet etti. Ardından Çamdere Köyüne geçen Yeşim Pekmez, Sincik Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan halı dokuma ve dikiş nakış atölyesini ziyaret ederek, bayanların ilmek ilmek dokuduğu el emeği göz nuru halıları yakından inceledi.


Ziyaret ettiği kurslarda kursiyerlerle sohbet eden Yeşim Pekmez, büyük emek ve sabır isteyen kurslarda kursiyerlere başarı dileyerek meslek edinmek isteyen veya kişisel gelişimlerini daha da arttırmak isteyen herkesin Halk Eğitim Merkezinin sunduğu imkanlardan mutlaka yararlanması gerektiğinin altını çizdi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sincik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'lıların çıkarıldığı cezaevinde teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı var
HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu Son dakika: AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışı ambargosu konusunda uzlaşamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:49:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pekmez'den Sincik halk eğitim kurslarına ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]