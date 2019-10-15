Son Dakika Haberleri: Pekmez kazanına düşen kişi 4 gün sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Pekmez kazanına düşen kişi 4 gün sonra yaşamını yitirdi

Pekmez kazanına düşen kişi 4 gün sonra yaşamını yitirdi

57 dakika önce

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde, kaynayan pekmez kazanına düşmesi sonucu yaralanan Ahmet Yörük (71), ambulans helikopter ile sevk edildiği İzmir'deki hastanede 4 günlük mücadelenin ardından yaşamını yitirdi.

Pekmez kazanına düşen kişi 4 gün sonra yaşamını yitirdi, System.String[]

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde, kaynayan pekmez kazanına düşmesi sonucu yaralanan Ahmet Yörük (71), ambulans helikopter ile sevk edildiği İzmir'deki hastanede 4 günlük mücadelenin ardından yaşamını yitirdi.

Olay,  geçtiğimiz 10 Ekim Perşembe günü  ilçeye bağlı Poyralı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ateşte pekmez kaynatan Ahmet Yörük, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kaynayan kazanın içine düştü. Vücudunda yüzde 42 oranda 2'nci dereceden yanık oluşan Yörük, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Burada ilk tedavisi tamamlanan Yörük, Kırklareli Atatürk Stadyumu'na inen ambulans helikopter ile İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi gören Yörük, yapılan müdahalelere rağmen kazadan 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Yörük'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın cenazesi, yapılacak olan otopsiden sonra memleketi Kırklareli'ne gönderileceği öğrenildi.


Ahmet Yörük, Kırklareli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:54 Kaynak: DHA
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