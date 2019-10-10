Son Dakika Haberleri: Pekmez kazanına düştü, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Pekmez kazanına düştü, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi

Pekmez kazanına düştü, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi

1 saat önce

Kırklareli'de pekmez kazanına düşen yaşlı adam, ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pekmez kazanına düştü, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi, System.String[]

Kırklareli'de pekmez kazanına düşen yaşlı adam, ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olay saat 15.00 sıralarında Pınarhisar ilçesi Poyralı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre ateşte pekmez kaynatan Ahmet Yörük (71), dengesini kaybederek pekmez kazanının içine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yörük, vücudunda yüzde 42 oranında 2'nci derece yanık olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Yörük, burada tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:20 Kaynak: İHA
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