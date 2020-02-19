Pekmez ve bal görünümlü şurup üretimine yasak - Son Dakika
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Pekmez ve bal görünümlü şurup üretimine yasak

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile pekmez ve bal görünümlü şurupların üretimi yasaklandı.

Pekmez ve bal görünümlü şurup üretimine yasak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile pekmez ve bal görünümlü şurupların üretimi yasaklandı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 5996 sayılı Kanun kapsamında düzenleme yapıldı. Tüketicilerin sağlığı ve menfaatlerinin üst düzeyde korunması amacıyla Yönetmeliğe Özel Hükümler Başlıklı 9. madde eklendi. Bu kapsamda pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi veren meyveli şekerli şurup, meyve tatlısı, pekmez şurubu, meyveli şekerli şerbet ve benzeri isimlerle ürünlerin üretilmesi ve aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretilmesi yasaklandı. Öte yandan, bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünlerin üretilmesi de yasaklandı. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:44 Kaynak: İHA
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