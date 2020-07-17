Pekmezci Barajı ile ekonomiye yılık 4 milyon 287 bin liralık katkı hedefleniyor - Son Dakika

Pekmezci Barajı ile ekonomiye yılık 4 milyon 287 bin liralık katkı hedefleniyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kırşehir'in Akpınar ilçesinde yapımı devam eden Pekmezci Barajı ile ekonomiye yıllık 4 milyon 287 bin lira gelir artışı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kırşehir'in Akpınar ilçesinde yapımı devam eden Pekmezci Barajı ile ekonomiye yıllık 4 milyon 287 bin lira gelir artışı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

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DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız, Akpınar ilçesindeki Pekmezci Barajı ve ekonomiye etkileri ile ilgili bilgi verdi.

Kırşehir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Yıldız, Akpınar ilçesine bağlı Pekmezci köyü sınırları içerisinde yapımına başlanan Pekmezci Barajı inşaatının yüzde 50 seviyesine ulaştığını ifade etti.

Barajın depolayacağı 1,45 milyon metreküp su ile 3 bin 870 dekar tarım arazisinin sulanacağına işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Çalışmaları devam eden baraj inşaatında katof kazısı, enjeksiyon işleri, menba batardosu kondüvi imalatı, dolusavak perde betonları, ulaşım yolları ve enerji nakil hattı tamamlanmış, gövde dolgu imalatı ve dolusavak beton imalatları devam etmektedir. Temelden 36,50 metre yüksekliğe sahip Pekmezci Barajı'nın tamamlanması ve bölgede yapılacak sulu tarım ile hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliğini artıracaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım sayesinde 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 4 milyon 287 bin lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."

Devlet Su İşleri, Kaya Yıldız, Kırşehir, Akpınar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pekmezci Barajı ile ekonomiye yılık 4 milyon 287 bin liralık katkı hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi
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