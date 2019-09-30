Son Dakika Haberleri: Pekmezden gelen lezzet: "Köpük"
Son Dakika Güncel Haber

Pekmezden gelen lezzet: "Köpük"

1 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde odun ateşinde kaynatılan üzüm pekmezinden yapılan "köpük" tatlısı, asırlardır sofraları süslüyor.

Pekmezden gelen lezzet:

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde odun ateşinde kaynatılan üzüm pekmezinden yapılan "köpük" tatlısı, asırlardır sofraları süslüyor.


Yayladağı'nda vatandaşlar, atalarından öğrendikleri köpük tatlısı yapma geleneğini sürdürüyor.

Her yıl sonbaharda çuvallarda toplanan üzümler, ayağa giyilen çizmeyle taş veya tahta bir sandıkta eziliyor.

Bir süre dinlendirilen üzüm suyu, pekmez yapılmak üzere bakır kazana konularak odun ateşinde kaynatılıyor. Kaynadıktan sonra soğuması için tekrar dinlendirilen üzüm suyu, kepçe yardımıyla köpürtülüyor.

İncir yaprağından kaşık

Ardından pekmezin üzerinde kalan köpükler alınıp tabaklara konuluyor. Metal kaşıkla tadının alınamadığına inanan vatandaşlar, incir yaprağını kaşık yapıp asırlık tatlıyı tüketiyor.

Altta kalan ve kıvamını alan üzüm suyu ise bir süre daha dinletilip pekmez olarak kullanılıyor.

Çabala Mahallesi'nde oturan 72 yaşındaki Güzide Uğraş, pekmezi ocaktan indirdikten sonra suyunu savurarak köpük tatlısı elde ettiklerini söyledi.

Yüzyıllardır doğal yöntemlerle pekmez yaptıklarını vurgulayan Uğraş, şöyle konuştu:

"Yeni nesil bu lezzeti pek bilmez. Eskiden tatlı yoktu, bizler yıllardır bu aylarda pekmez yapıp, köpük tatlısı yeriz. Mahalledekiler ve tanıdıklar özel olarak köpük tatlısı yemeye gelir, misafire ikram ederiz. Kaşık kullanılmaz çünkü yapışır. Bu yüzden kaşık yerine hurma, incir veya dut yapraklarını kullanarak tüketiriz. Dedelerimizden gördüğümüz bu gelenekleri torunlarımız ve çocuklarımız vasıtasıyla gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz."

Aynı mahallede yaşayan Safinaz Uğraş da her yıl bu aylarda pekmez yapmak için kolları sıvadıklarını anlattı.


Pekmez yapmanın en güzel yanlarından birinin de çıkan köpük olduğunu belirten Uğraş, köpük tatlısının hazırlandığı anda yenebildiği gibi buzdolabına konup sonra da tüketilebildiğini kaydetti.

Yayladağı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay'da canı sıkılan bir kişi süs havuzlarına şampuan döktü
Gürcistan vatandaşı genç, isim benzerliği yüzünden 15 gün hapis yattı Otoyolda otomobil camından silah doğrultup insanları korkuttu Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 12:55:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pekmezden gelen lezzet: "Köpük"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]