Pekyatırmacı: "Selçuklu'nun Geleceğini İstişare Kültürüyle Şekillendiriyoruz"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Yazır Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Yazır Mahallesi oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Hazreti Eyüp Camisinde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Yazır Mahallesi Muhtarı Celalettin Doğan, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.



Selçuklunun yaşam kalitesinin artmasıyla birlikte standartların üzerinde bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yazır Mahallesinin her geçen gün artan nüfusuyla Konya'nın en büyük mahallerinden biri haline geldiğini, bugüne kadar sağlıktan, eğitime, spordan yeşil alan çalışmalarına kadar birçok alanda önemli eserlerin ve hizmetlerin kazandırıldığını belirtti. Yapılan hizmetlerin Selçuklu'nun geleceğine katkıda bulunduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, önemli prestij eserlerin ve hizmetlerin ülke içinden ve dışından örnek alınmaya devam ettiğini söyledi.



"Selçuklu'nun geleceğini istişare kültürüyle şekillendiriyoruz"



Belediye hizmetlerinin mahallelerin öncelikli ihtiyaçları çerçevesinde ve Selçuklu sakinleri ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Bu noktada hemşehrilerimiz bize güven veriyor. Gerçekleştirdiğimiz Cuma Buluşmaları ve Halk Günü Organizasyonları ile her fırsatta hemşehrilerimizle birlikte oluyoruz. Böylece Selçuklu'da hizmetler daha da bereketleniyor" dedi. - KONYA

