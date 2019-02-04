Pekyatırmacı: "Selçuklu'yu Geleceğe Birlikte Taşıyacağız"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hafta sonu ilçenin farklı noktalarına gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hafta sonu ilçenin farklı noktalarına gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.



Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve teşkilat üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleşen programlarda vatandaşlardan gelen talepler dinleyen Başkan Pekyatırmacı, yeni dönemde yapılabilecek çalışmalarla ilgili istişareler gerçekleştiriliyor. Her fırsatta farklı mahallelerde halkla bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, hafta sonunda da ziyaretlerini sürdürdü. Öncelikli olarak Kültürpark da yer alan otobüs durağında bekleyen vatandaşlarla görüşen Başkan Pekyatırmacı daha sonra Kültür Park içinde vakit geçiren vatandaşlarla sohbet etti. Pekyatırmacı, Dede Bahçesi Millet Kıraathanesini de ziyaret ederek buradan hizmet alan her yaştan vatandaşlarla ayrı ayrı görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Pekyatırmacı'nın bir diğer ziyaret adresi de karne tatili dolayısıyla öğrenciler için ücretsiz hale getirilen ve hafta sonlarında yoğun ziyaretçi trafiğinin yaşandığı Konya Tropikal Kelebek Bahçesi oldu. Bahçeyi gezen vatandaşlarla sohbet eden Pekyatırmacı, çocuklarla da yakından ilgilendi. Günün son ziyaretini bir alışveriş merkezine gerçekleştiren Pekyatırmacı, vatandaşlara karanfil dağıttı.



AK Parti belediyeciliğinin temelinde insan odaklı hizmet anlayışının yattığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm yatırım ve hizmetlerle bu anlayış ile hareket ettik. Selçuklu, Türkiye'nin bu anlamda en yaşanabilir ilçelerinden biri haline geldi. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle bugüne kadar 'ilk' ve 'en'lerin belediyesi olduk. İnşallah bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın bir kez daha altını çizdiği gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - KONYA

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