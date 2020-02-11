'Pele, artık yürüyemediği için dışarı çıkmaya utanıyor' - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya 'Pele, artık yürüyemediği için dışarı çıkmaya utanıyor' - Son Dakika Dünya

'Pele, artık yürüyemediği için dışarı çıkmaya utanıyor'

7 saat önce

'Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Pele'nin oğlu Edinho, "Babam yardımsız yürüyemediği için dışarı çıkmaktan utanıyor" dedi.

'Pele, artık yürüyemediği için dışarı çıkmaya utanıyor', System.String[]

'Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Pele'nin oğlu Edinho, "Babam yardımsız yürüyemediği için dışarı çıkmaktan utanıyor" dedi.

Edinho, TV Globe'da katıldığı bir programda 79 yaşındaki Brezilyalı futbol efsanesinin son dönemde bir dizi sağlık sorunu yaşadığını anlattı.

Geçen yıl idrar yolları enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Pele, 2015'te prostat ameliyatı olmuştu.





'Depresyona girdi'

Edinho, babasının kalça protezi operasyonu geçirdiği ve yürüme güçlüğü çektiğini belirterek şunları söyledi:

"Babam kabuğuna çekildi. Düşünün, o Kral. Her zaman baskın bir figür oldu. Ama şimdi doğru dürüst yürüyemiyor. Utanıyor. Başkalarının kendisini görmesini istemiyor. Dışarı çıkmak, ya da dışarı çıkmayı gerektiren hiçbir şey yapmak istemiyor. Kalça protezi ameliyatından sonra yeterince fizik tedavi yaptırmadı. Yürüme sorunu onu depresyona soktu."

Pele 21 yıllık futbol kariyerinde 1363 maçta 1281 gol atarak dünya rekoru kırmıştı. Pele, Brezilya milli takımıyla çıktığı 91 maçta da 77 gol atmıştı.

Futbol, Pele, TV, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:05 
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