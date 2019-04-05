Son Dakika Haberleri: Pele'den Hayranlarına Mesaj: Sağlık Durumum İyi Tekrar Top Oynayacağım

Pele'den Hayranlarına Mesaj: Sağlık Durumum İyi Tekrar Top Oynayacağım

17 dakika önce

Brezilyalı efsane golcü Pele'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Brezilyalı efsane golcü Pele'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Fransa'nın başkenti Paris'teki bir organizasyon sonrası yüksek ateş sebebiyle geçtiğimiz günlerde acil olarak hastaneye kaldırılan emekli futbolcu, hayranlarına 'iyiyim' mesajı gönderdi.…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:30 Kaynak: Youtube

Paris, Fransa, Pele, Genel
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