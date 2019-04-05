Pele'den Hayranlarına Mesaj: Sağlık Durumum İyi Tekrar Top Oynayacağım
17 dakika önce
Brezilyalı efsane golcü Pele'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Brezilyalı efsane golcü Pele
'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Fransa
'nın başkenti Paris
'teki bir organizasyon sonrası yüksek ateş sebebiyle geçtiğimiz günlerde acil olarak hastaneye kaldırılan emekli futbolcu, hayranlarına 'iyiyim' mesajı gönderdi.…
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:30 Kaynak: Youtube
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