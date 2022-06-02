Pele "Her Küçük Zafer" İçin Minnet Duyuyor - Son Dakika
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Pele "Her Küçük Zafer" İçin Minnet Duyuyor

02.06.2022 23:52
Pele "Her Küçük Zafer" İçin Minnet Duyuyor

RİO DE JANEİRO, 2 Haziran (Xinhua) -- Kanserle mücadelesini sürdüren Brezilyalı futbol efsanesi Pele Çarşamba günü, ailesinin verdiği desteği sosyal medyaya taşıdı.

RİO DE JANEİRO, 2 Haziran (Xinhua) -- Kanserle mücadelesini sürdüren Brezilyalı futbol efsanesi Pele Çarşamba günü, ailesinin verdiği desteği sosyal medyaya taşıdı. Pele, ailesinin beş üyesi tarafından çevrelenmiş bir halde ve elinde 1970 Dünya Kupası'nda kazanılan kupanın replikasıyla gülümserken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. 81 yaşındaki efsane futbolcu paylaştığı fotoğrafın altına "Her zaman olduğu gibi, her küçük zaferi kutluyoruz! Ailem beni ziyarete geldi ve bu anı sizinle paylaşmaya karar verdim. Etrafım sevgiyle çevrili, hayatın bir armağan olduğunu görmek kolay" yazdı. Pele, geçen Eylül ayında kolonundan bir tümörün alınması için geçirdiği ameliyatın ardından Sao Paulo'nun dışındaki Guaruja'daki evinde dinleniyor. Futbolcu o zamandan bu yana düzenli kemoterapi seanslarına girdi. Tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Pele, 21 yıla yayılan profesyonel kariyerinde oynadığı 1.363 maçta 1.281 gol atarak dünya rekoru kırdı. Brezilya Milli Takımı formasını 91 kez giyen Pele, 77 uluslararası gol kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

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