Pele Kanser Tedavisi İçin Hastaneye Geri Döndü - Son Dakika
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Pele Kanser Tedavisi İçin Hastaneye Geri Döndü

20.04.2022 17:57
Pele Kanser Tedavisi İçin Hastaneye Geri Döndü

Kanser tedavisine devam etmek için hastaneye geri dönen Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin durumu stabil.SAO PAULO, 20 Nisan (Xinhua) -- Doktorlar Salı günü, Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin devam eden kanser tedavisi için yeniden hastaneye yatırıldığını açıkladı.

Kanser tedavisine devam etmek için hastaneye geri dönen Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin durumu stabil.

SAO PAULO, 20 Nisan (Xinhua) -- Doktorlar Salı günü, Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin devam eden kanser tedavisi için yeniden hastaneye yatırıldığını açıkladı. 81 yaşındaki Pele, geçen Eylül ayında kolonundan tümör alındığında bu yana Sao Paulo'da çok sayıda kemoterapi seansına girdi. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Edson Arantes do Nascimento, Israelita Albert Einstein Hastanesi'ne Pazartesi günü kabul edilmiştir. Klinik durumu iyi ve stabil ve birkaç gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor" denildi. Genel olarak tüm zamanların en büyük futbolcularından biri olarak kabul edilen Pele, 21 yılı bulan profesyonel kariyerinde 1.363 maçta 1.281 gol atarak dünya rekoru kırmıştı. Brezilya Milli Takımı ile çıktığı 91 maçta Pele, 77 gol kaydetti.

Pele Kanser Tedavisi İçin Hastaneye Geri Döndü

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Pele Kanser Tedavisi İçin Hastaneye Geri Döndü - Son Dakika
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