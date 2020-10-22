"Pele Mehmet" lakabıyla tanınan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başcazgırı Mehmet Tura koronavirüse yakalandı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin önemli ismi "Pele Mehmet" lakabıyla tanınan başcazgır Mehmet Tura yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin yaşayan efsanesi başcazgır 'Pele Mehmet' lakabıyla tanınan Mehmet Tura'nın Kovid-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Pele Mehmet'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
- Kaynak: AA
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