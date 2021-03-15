Pele, Ronaldo'nun kendisine ait gol rekorunu kırdığını kabul etti - Son Dakika

Pele, Ronaldo'nun kendisine ait gol rekorunu kırdığını kabul etti

15.03.2021 11:14

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, Juventus'ta forma giyen Ronaldo'nun kendisine ait gol rekorunu kırdığını kabul ederek Portekizli yıldızı kutladı. Pele Ronaldo'ya, "Resmi maçlarda gol rekorumu kırdığın için tebrikler. Ne güzel bir yolculuk yaşıyorsun. Sana çok hayranım ve seni oynarken izlemeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'nun kendisine ait gol rekorunu kırdığını kabul ederek Portekizli yıldızı kutladı.

Pele, Twitter hesabından Ronaldo ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Ne güzel bir yolculuk yaşıyorsun. Sana çok hayranım ve seni oynarken izlemeyi seviyorum. Bu, kimse için sır değil. Resmi maçlarda gol rekorumu kırdığın için tebrikler. Tek pişmanlığım bugün sana sarılamamak. Yıllardır süren dostluğun sembolü olarak bu fotoğrafı büyük bir sevgiyle buraya bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Pele, Ronaldo'nun kendisine ait gol rekorunu kırdığını kabul etti

EN GOLCÜ İKİNCİ OYUNCU OLMUŞTU

3 Ocak'ta oynanan Udinese maçında futbol kariyerindeki gol sayısını 758'e yükselten 36 yaşındaki Ronaldo, Pele'yi geçerek tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumuna gelmişti.

Pele ise sosyal medya hesabında yer alan biyografisine, "1283 golle en çok gol atan oyuncu." ifadesini eklemişti.

Öte yandan, Serie A'da bugün oynanan Cagliari maçında "hat-trick" yapan Ronaldo, toplam gol sayısını 770'e çıkardı.

Pele, Ronaldo'nun kendisine ait gol rekorunu kırdığını kabul etti
Pele, Ronaldo'nun kendisine ait gol rekorunu kırdığını kabul etti

Cristiano Ronaldo, Juventus, Pele, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pele, Ronaldo'nun kendisine ait gol rekorunu kırdığını kabul etti - Son Dakika Spor


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