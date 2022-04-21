Pelerinli kahramanlar hastaneye tırmanarak hasta çocukları güldürdü - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mağara Araştırmaları Spor Topluluğu (UMAST) üyesi öğrenciler, UEDAŞ'ın (Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ) desteğiyle, Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniğinde yatan hasta çocuklara moral vermek için "Batman" ve "Superman" gibi kahramanların kostümleriyle binaya tırmanarak hediye dağıttı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları sevindirmek için gerçekleştirilen etkinlik kapsamında hazırlıklarını yapan ve süper kahraman kostümleri giyen topluluk üyesi öğrenciler, bina dışında kurulan düzenekle katlara tırmandı.

Çocuk Kliniği katına ulaşan öğrenciler, pencereden, tedavi gören çocuklara boyanabilir kol saati hediye etti.

Etkinlikte konuşan BUÜ rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin önemli görevlerinden birinin de topluma hizmet uygulamaları olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda toplumun her kesimiyle işbirliği yaptıklarını dile getiren Kılavuz, "Uludağ Elektrik ile 23 Nisan'ı hastanemizde geçirmek mecburiyetinde kalan yavrularımızı sevindirmek, bayram sevincini onlarla paylaşmak adına üniversitemizin Mağara Araştırma Topluluğu ile Uludağ Elektrik'in iş birliği içinde bugün yavrularımıza hediye dağıtımı yaptık." diye konuştu.

Öğrencilere teşekkür eden Kılavuz, "Yavrularımıza sağlık, afiyet diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar ve 23 Nisan'ları hastane dışında da kutlarlar diye temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı da kesintisiz enerji için çalıştıklarını anımsatarak, "Bunun dışında sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmak için uğraşıyoruz. Olabildiğince bu konuda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunu önemli bir görev olarak addediyoruz kendimize." dedi.

Danacı, 23 Nisan dolayısıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Burada hastanede tedavi gören çocuklarımızın hem yüzlerini güldürelim, güzel bir hediye verelim istedik. Sağ olsunlar Mağara Topluluğumuz da bu işe katıldı, birlikte çok güzel bir etkinlik oldu. Herkese katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok güzel, tarif edemeyeceğim bir duygu"

Binaya tırmanarak çocuklara hediye dağıtan topluluk üyesi ve Tıp Fakültesi öğrencisi Nur Korkmaz ise daha önce de Onkoloji Hastanesinde bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ve aynı duygusal anları yaşadıklarını dile getirdi.

Özel günlerde düzenli olarak bu etkinliği yaptıklarını anlatan Korkmaz, bu kapsamda 23 Nisan için hediye dağıttıklarını belirterek, "Böyle özel günlerde hastaneden çıkamayacak çocuklara bizim ulaşmamız, onların gözündeki o mutluluk o kadar hissediliyor ki. Aileler için de aynı şekilde. Çok güzel, tarif edemeyeceğim bir duygu." dedi.

Hastanede tedavi gören 13 yaşındaki Mehmet Mustafa Erdoğan da binaya tırmanan kahramanların kendisine hediye verdiğini ve bu durumdan mutlu olduğunu anlattı.