Pelikanlar adanın maskotu oldu - Son Dakika
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Pelikanlar adanın maskotu oldu

23.08.2022 12:35
Pelikanlar adanın maskotu oldu

Pelikanlar adanın maskotu oldu Pelikanlar Yiğit ve Ömür Çıldır Akçakale adasının maskotu oldu.

Pelikanlar adanın maskotu oldu

ARDAHAN - Pelikanlar Yiğit ve Ömür Çıldır Akçakale adasının maskotu oldu.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı tarihi Akçakale adasında 3 ay önce yaralı bulunan yavru Yiğit ve Ömür adı verilen pelikanlar, balıkçıların maskotu haline geldi.

Çıldır Akçakale köyü adasında restoran işleten Çıldırlı balıkçı Kurtuluş Kılıç, 3 ay önce tekneyle müşterileri gezdirirken adada terkedilmiş ve ölmek üzere olan pelikanları gördü. Kılıç, yavru kuşların avlanamaması nedeniyle ölmek üzere olduğunu ve bu yüzden sahiplenmek istedi. Yavru pelikanları anneleri tarafından terkedilen alandan alarak işletmesine getiren Kılıç yaklaşık üç ay boyunca elleriyle onlara baktı. İşletmenin de maskotu olan pelikanların müşterilerin de yoğun ilgi duyduğunu söyleyen Kılıç, "3 ay önce tekneyle müşterileri gezdirirken adada terkedilmiş ve ölmek üzere olan pelikanları gördüm. Yavru oldukları için avlanamayan kuşların anneleri tarafından da terkedilmesi sonucu yaşamaları çok zordu. Bunları getirerek beslemeye çalıştım. Şu anda çok iyi durumdalar. ve şimdiden adanın maskotu olmayı başardılar. Müşteriler ile oynayan bu pelikanlar iş yerimizin de maskotu oldular. Müşterilerimiz balık yerken onlara balık atıyorlar. Biz de besliyoruz. İşyerimizin yanından ayrılmıyorlar. Burada şimdilik takılan bu pelikanlara Yiğit ve Ömür ismini verdik. Ömür ve yiğit iş yerimizin maskotu oldular" dedi.

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Kaynak: İHA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

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