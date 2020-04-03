Pelikanlar Eber Gölünde görüntülendi - Son Dakika

Baharın gelmesiyle birlikte Türkiye'ye doğru göç eden pelikanlardan bir grup Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü'ne indi. 146 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan gölün üzerinde süzülen yüzlerce pelikan, kendilerini görüntüleyen drone kameraya aldırış etmeden uçuşlarını sürdürdü.



Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki 4 önemli kuş yolundan ikisinin geçtiği Türkiye'ki sulak alanlar göçmen kuşların durakları haline gelmiş durumda. O duraklar arasında önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'ne mevsimin ilk pelikanları geldi. 146'dan fazla kuş türüne ev sahipliği yapan göle gelen yüzlerce pelikanın göl üzerinde sürü halinde uçtuğu görüldü.



Emir Dağları ve Sultan Dağları arasındaki 967 metre yükseklikte, 125 kilometrekare alana sahip Eber Gölü, önemli bir kuş gözlem merkezi olarak kuş gözlemcilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Göçmen kuşları görüntülemek için Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu Koordinasyonu'nda giden Fotoğraf Sanatçısı Çağrı Selek, kuşların göl üzerinde ki uçuşlarını drone kamerayla kaydetti. Pelikanlar, kendilerini görüntüleyen kameraya adeta poz verircesine süzülerek uçuşlarını gerçekleştirdi. - AFYONKARAHİSAR