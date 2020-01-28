Pelikanlar Kocadere Göleti'nde güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pelikanlar Kocadere Göleti'nde güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Pelikanlar Kocadere Göleti'nde güzel görüntüler oluşturdu

6 saat önce

Keşan ilçesindeki Kocadere Göleti'ne gelen pelikanlar güzel görüntüler oluşturuyor.

Keşan ilçesindeki Kocadere Göleti'ne gelen pelikanlar güzel görüntüler oluşturuyor.

Bu yıl yağışların az olması nedeniyle göletin suyu çekildi.

Gala Gölü Milli Parkı'ndaki pelikanlar, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan balıkları avlamak için gölete geldi.

Avlanmak için göletin üzerinde uçan pelikanlar güzel görüntüler oluşturdu.

Beyaz kanatlı misafirleri gören vatandaşlar ve fotoğrafçılar, pelikanları fotoğrafladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin birçok doğal güzelliği bünyesinde barındırdığını söyledi.

Saros Körfezi'nin güzelliğinin yanı sıra ilçedeki göletlerin de kanatlı misafirleri ağırladığını dile getiren Helvacıoğlu, Kocadere Göleti'ndeki pelikanların, ilçenin güzelliğine güzellik kattığını kaydetti.

Pelikanlar Kocadere Göleti'nde güzel görüntüler oluşturdu

Kocadere, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:09 Kaynak: AA
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