Pelikanlar kuluçkaya yattı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Pelikanlar kuluçkaya yattı - Son Dakika

Pelikanlar kuluçkaya yattı

6 saat önce

Çok sayıda göçmen kuş türünün yaşam ve üreme alanı olan Balıkesir'in Bandırma ilçesi yakınlarındaki Kuş Cenneti Milli Parkı'nda tepeli pelikanlar kuluçkaya yattı.

Pelikanlar kuluçkaya yattı, System.String[]

Çok sayıda göçmen kuş türünün yaşam ve üreme alanı olan Balıkesir'in Bandırma ilçesi yakınlarındaki Kuş Cenneti Milli Parkı'nda tepeli pelikanlar kuluçkaya yattı.

Ramsar Sözleşmesi kapsamında A sınıfı diploma ile ödüllendirilen ve her yıl 266 türden her yıl 3 milyon kuşa ev sahipliği yapan Kuş Cenneti Milli Parkı'nda kış aylarında da konaklayan, tepeli pelikanların kuluçkaya yatması cennete canlılık getirdi.

Kuş Cennetinde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan tepeli pelikanların kuluçka yaptıkları özel platform, hem milli parkın gözetleme kulesinden dürbünle, hem de idari bina içine kurulan canlı yayın sisteminden izlenebiliyor.

Pelikanların, kendileri için gölün içersine yapılan özel platformlarda kuluçka dönemlerini sürdürdükleri gözleniyor. 32 günlük kuluçka süresi sonrasında yumurtadan çıkan pelikanların annelerinin 3-4 aylık oluncaya kadar besleyeceği bir ortam bulunuyor.

Göç başladığında, cennetin en çok göze çarpan konukları arasında, gri balıkçıl, büyük ve küçük karabatak, alaca balıkçıl, küçük beyaz balıkçıl, çeltikçi, kaşıkçı türleri ile çeşitli ördek ve ötücü kuşlar yer alıyor.

Balıkesir, Bandırma, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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