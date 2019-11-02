Son Dakika Haberleri: Pelin Akil: Ameliyat olmam lazım, iki çocuğa kim bakacak?
Son Dakika Magazin Pelin Akil: Ameliyat olmam lazım, iki çocuğa kim bakacak?

Pelin Akil: Ameliyat olmam lazım, iki çocuğa kim bakacak?

6 saat önce

"Check-UP yaptırın, ihmal etmeyin diyoruz ve fire veren şeyi söylüyorum.

Pelin Akil: Ameliyat olmam lazım, iki çocuğa kim bakacak?, System.String[]

"Check-UP yaptırın, ihmal etmeyin diyoruz ve fire veren şeyi söylüyorum... Taş çıktı saframda... Hayırlı uğurlu olsun, tövbe estağfurullah! Maalesef ameliyat olmam gerekiyor. Kayınvalidem değil, ikinci annem Berna Altan da çarşamba günü safradaki 7 mm'lik taş için ameliyat olacak. Benim de 7 mm! İnanılmaz! Emziriyorum, iki tane çocuğa kim bakacak? Ben hangi ara ameliyat olacağım? Berna Anne de ameliyat olacak, dinlenmesi lazım. Falan filan..."

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:27 
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