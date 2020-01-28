Pelin Akil'den nazar açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Pelin Akil'den nazar açıklaması! - Son Dakika Magazin

Pelin Akil'den nazar açıklaması!

6 saat önce

İkizleri Alin ve Lina'nın fotoğraflarını sık sık sosyal medyada yayınlayan oyuncu Pelin Akil, "Nazardan korkmuyor musunuz?" sorusuna samimi bir yanıt verdi.

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İkizleri Alin ve Lina'nın fotoğraflarını sık sık sosyal medyada yayınlayan oyuncu Pelin Akil, "Nazardan korkmuyor musunuz?" sorusuna samimi bir yanıt verdi.


Diğer meslektaşlarının aksine kızlarının her anını yayımlayan oyuncu, "Ne kadar çok korkarsak o kadar çok gelir üstümüze, bizi bulur diye korkmamayı tercih ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Pelin Akil , Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:03 
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