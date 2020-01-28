Pelin Akil'den nazar açıklaması!
6 saat önce
İkizleri Alin ve Lina'nın fotoğraflarını sık sık sosyal medyada yayınlayan oyuncu Pelin Akil, "Nazardan korkmuyor musunuz?" sorusuna samimi bir yanıt verdi.
İkizleri Alin ve Lina'nın fotoğraflarını sık sık sosyal medyada yayınlayan oyuncu Pelin Akil, "Nazardan korkmuyor musunuz?" sorusuna samimi bir yanıt verdi.
Diğer meslektaşlarının aksine kızlarının her anını yayımlayan oyuncu, "Ne kadar çok korkarsak o kadar çok gelir üstümüze, bizi bulur diye korkmamayı tercih ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:03
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