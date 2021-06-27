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Pelin Akil, ikizleri arasında ayrımcılık yaptığını söyleyenlere fena patladı: Bir bitmediniz - Son Dakika

Pelin Akil, ikizleri arasında ayrımcılık yaptığını söyleyenlere fena patladı: Bir bitmediniz

27.06.2021 08:23

Oyuncu Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Akil, sosyal medya hesabından ikiz kızları Alin ve Lina ile paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Dün sabah kızı Lina ile videosunu yayınlayan güzel oyuncu, kendisini çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçisine tepki gösterdi. Akil, "Alin kucakta olmayı sevmiyor. Bunu açıkladığıma inanamıyorum. Onunla da başka şeyler yapıyoruz. Bir bitmediniz ya gerçekten. İnsan çocuklarını ayırabilir mi? " dedi.

Meslektaşı Anıl Altan ile birlikteliğini beş yıl önce evlilikle taçlandıran Pelin Akil (35), üç yıl önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına aldı. Kızlarıyla birlikte tatile çıkan ünlü çift, yaşadıkları eğlenceli anları paylaşmayı da ihmal etmiyor.

"BİRAZ DA ALİN'İ KUCAĞINA AL, GARİBİM ANA KUCAĞINI HİSSETSİN"

Akil, son olarak kızlarından Lina ile yürürken çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Kızını kucağında taşıyan ve onunla aynı hareketleri yapan güzel oyuncunun paylaşımı büyük ilgi görürken; Pelin Akil bu video üzerine bir takipçisinin, kendisini ikizleri arasında ayrımcılık yapmakla suçlamasını ifşa etti.

Akil, takipçisinden gelen "Bunu kucağından ne zaman indireceksin. Biraz da Alin'i kucağına al, garibim ana kucağını hissetsin" mesajını; "Yazık ya ne diyeyim böylelerine? Allah'ım karşılaştırma ya Rabbim" diye paylaştı.

Pelin Akil, ikizleri arasında ayrımcılık yaptığını söyleyenlere fena patladı: Bir bitmediniz
Akil'in kızı Lina ile çektiği videodan bir kare.

"ALİN KUCAK SEVMİYOR"

Sonrasında bir video çeken oyuncu, "Birkaç tane de kızıyorsunuz ama öyle hissettiriyorsunuz' diyen var. Arkadaşlar Alin kucak sevmiyor. Alin, kucağa alınınca inmek istiyor. Bunu açıklamama gerek mi var? Onunla da başka şeyler yapıyoruz. Birbirimize koşup sarılıyoruz. Ama kucak sevmiyor. Bunu açıkladığıma inanamıyorum. İnsan çocuklarını ayırabilir mi? Ve bunu yazanlar anneler, inanılmaz. Bakıyorum bazen sayfalarına tek çocuğu var. İki tane çocuğun olunca mı anlarsın diyeyim? Ne diyeyim?" ifadelerini kullandı.

"İNSAN ÇOCUKLARINI AYIRABİLİR Mİ?"

Akil, sözlerine; "Bir ara da tam tersini söylüyorlardı. 'Lina'ya çok ilgisizsin, hep Alin kucağında' falan diye. Çünkü karakterleri değişiyor. Bir bitmediniz ya gerçekten. O gözle izleyenler bakanlar. İnsan çocuklarını ayırabilir mi? Onların ikisi de benim canım yani" diye devam etti.

Pelin Akil, ikizleri arasında ayrımcılık yaptığını söyleyenlere fena patladı: Bir bitmediniz

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Öte yandan Pelin Akil, geçtiğimiz sene de bir takipçisinin "Hiç mi yüreğin sızlamıyor, resmen Lina'yı ayırıyorsunuz!" şeklindeki yorumunu ifşa etmiş ve bu duruma isyan etmişti. Oyuncu, "Allah'ım ne insanlar var! Ne olursunuz böyle insanlar olmayın ve bu gibi insanları engelleyin, şikayet edin, her şeyi yapın. Artık ifşa ediyorum. İnanılmaz, bir de bana yazdığı mesajları görseniz... 'Lina'nın suçu ne! Siz ne biçim annesiniz! Evlat ayırıyorsunuz.' İnsan evladını ayırır mı? İnsan evladını kayırır mı! İnanamıyorum gerçekten" demişti.

Pelin Akil, ikizleri arasında ayrımcılık yaptığını söyleyenlere fena patladı: Bir bitmediniz

Pelin Akil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pelin Akil, ikizleri arasında ayrımcılık yaptığını söyleyenlere fena patladı: Bir bitmediniz - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: Pelin Akil, ikizleri arasında ayrımcılık yaptığını söyleyenlere fena patladı: Bir bitmediniz - Son Dakika
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