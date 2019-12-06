Son Dakika Haberleri: Pelin Batu Küçükçekmeceli hayranlarıyla buluştu
Son Dakika Güncel Pelin Batu Küçükçekmeceli hayranlarıyla buluştu - Son Dakika

Pelin Batu Küçükçekmeceli hayranlarıyla buluştu

6 saat önce

Ünlü yazar-şair ve oyuncu Pelin Batu Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği müzikli söyleşi programına katılarak hayranları ile buluştu.

Pelin Batu Küçükçekmeceli hayranlarıyla buluştu, System.String[]

Ünlü yazar-şair ve oyuncu Pelin Batu Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği müzikli söyleşi programına katılarak hayranları ile buluştu.


Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde Haluk Çetin'in moderatörlüğünde gerçekleşen müzikli dinletiye katılan Pelin Batu, Küçükçekmece izleyicisiyle buluştu. Ataol Behramoğlu, Nazım Hikmet, Yahya Kemal, Edip Cansever gibi Türk şairlerin ve İranlı şair Füruğ'un sevilen eserlerini Haluk Çetin'in besteleriyle birlikte seslendiren Batu, Küçükçekmeceli sanatseverlere unutamayacakları bir akşam yaşattı. Bir saat boyunca sahnede kalan Batu, kendi şiirlerini de sevenleriyle paylaştı. Kendisini bir şair olarak tanımladığını kaydeden Pelin Batu, "Kendimi yakın hissettiğim ve mutlu hissettiğim yer şiir. Kendi evimin ve kütüphanemin sessizliğinde gayet mutlu yaşayan bir insanım. Ara ara nefes almak gibi insanlarla bir şey oluşturma güdüsü bende depreşiyor. O zaman diğer işler devreye giriyor. Bütün bu saydığımız işler zaten birbirini doyuran işler. Bu yıl benim için en sürprizli şey çocuk kitabı yazmak oldu. Çocuğum oldu çünkü. Bugün matbaaya gidiyor. Oğluma masallar, hikayeler bırakmak istiyorum. Onun resmini gönderdim çizildi de, ona benzeyen bir karakter ortaya çıktı" dedi.


"Kadınları hep kötü hikayelerle değil, iyi örneklerle de anlatmalıyız"


Son kitabı 'Hayatın Seyrini Değiştiren Kadınlar'ı, kadınlara ilham vermek amacıyla yazdığını belirten Pelin Batu, "Tamamen günümüz için yazdım, ben televizyonda program yaparken ne zaman kadına dair şiddet, bir adaletsizlik, kadın tarihi ile ilgili negatif bir şey anlatsam, kimse ilgi göstermiyordu. İnsanların bir kulağından giriyor, öteki kulağından çıkıyordu. Hiçbir şey değiştirmiyordu. Anladım ki hep negatif hep kötü hikayeler üzerinden konuşunca insanlar duymak istemiyor. Bu nedenle tarihten, milattan önce 4'üncü yüzyıldan bana ilham veren kadınları örnek olarak gösterdim. Birbirinden alakasız mesleklerde yaşamış kadınlar var. Kimisi bir kraliçe kimisi bir ressam, kimisi bir dansçı kimisi bir şizofren, kimisi onlarca çocuk evlat edinmiş bir kadın. Hepsi kaybederken bile dimdik durabilen kadınlar. Bence bu hikayelerin çoğaltılması lazım. Biz kadınlar olarak birbirimize destek vermemiz gerekiyor. Birbirimize bu iyi örnekleri anlatmamız gerekiyor" diye konuştu.


"Kadına şiddet haberlerinde basının dili çok kötü "


Batu, basının da kadına yönelik şiddet haberlerini kullandığını dile getirerek şunları söyledi:


"Basının dili çok kötü. Mesela haber yazsalar bile, güzel oyuncu diye yazılıyor. Erkek oyuncuya yakışıklı oyuncu diye yazmıyor. Benim sıfatım güzel değil, ben ne yapıyorsam onu yazmaları gerekiyor. Orada beni bir objeye indirgiyorlar. Erkekte öyle bir şey yok, o işiyle anlatılıyor."


Pelin Batu, program sonunda kitaplarını imzaladı. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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