Pelin Batu tek celsede boşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Pelin Batu tek celsede boşandı

06.07.2022 17:57

Pelin Batu tek celsede boşandı Oyuncu Pelin Batu, psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla çekişmeli olarak dava açtığı eşi Macit Bitargil'den anlaşmalı olarak boşandı.

Pelin Batu tek celsede boşandı

İSTANBUL - Oyuncu Pelin Batu, psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla çekişmeli olarak dava açtığı eşi Macit Bitargil'den anlaşmalı olarak boşandı. Çocuk konusunda ortak velayet kararı veren mahkeme, Bitargil'in çocuğuna aylık 2 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

Eski Roma Büyükelçisi merhum diplomat İnal Batu'nun kızı oyuncu Pelin Batu, 2018 yılında ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile Roma'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde evlenmişti ve evliliklerinden 1 çocuk dünyaya gelmişti. Evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevi ihmal ederek kendisine psikolojik baskı ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlarda bulunduğunu iddia eden Pelin Batu, eşi Macit Bitargil hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Batu'nun evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli olarak açtığı boşanma davası, anlaşmalıya döndü. İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nde basına kapalı olarak görülen duruşmada mahkeme, Batu ile Bitargil'in 'anlaşmalı' olarak boşanmalarına hükmetti.

Mahkeme, çiftin sunduğu protokole göre çocuğun velayetini 'ortak velayet' olarak düzenledi ve protokol gereği Macit Bitargil'in çocuğuna aylık 2 bin lira nafaka ile okul masraflarını karşılamasına karar verdi.

YORUMLAR
500
Pelin Batu boşandı Pelin Batu boşandı PELİN BATU BOŞANDI PELİN BATU BOŞANDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pelin Batu tek celsede boşandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:13 Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
18:19 AVM'de tuvaletteki kadınları görüntüleyen Suriye uyruklu sapıktan açıklama: Yakalanınca videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
17:58 Marketten hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan şahıs "Canım çekti, üzüm çaldım" demişti, gerçek ortaya çıktı: 30 kilo pirinç ve tüp çalmış
17:53 Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı
17:46 Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor
17:30 Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır
17:22 Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın
17:08 Terk ettiği yavru köpeğin yanına not bıraktı: Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 19:27:24. #1.11#
SON DAKİKA: Pelin Batu tek celsede boşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement