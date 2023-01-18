PELİN, EV SAHİBİNE BABASI OLARAK TANITTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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PELİN, EV SAHİBİNE BABASI OLARAK TANITTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

18.01.2023 13:20

BURSA'da Pelin Sezer (28), ev sahibine babası olarak tanıttığı Mehmet Mehdi Okulevi (65) tarafından tabanca ile 11 el ateş edilerek, öldürüldü.

BURSA'da Pelin Sezer (28), ev sahibine babası olarak tanıttığı Mehmet Mehdi Okulevi (65) tarafından tabanca ile 11 el ateş edilerek, öldürüldü. Kaçtığı İstanbul'da yakalanan şüpheli, yakalanıp Bursa'ya getirildi.

Olay, dün Mustafakemalpaşa ilçesi Selimiye Mahallesi İrfan Kaplan Sokak'ta meydana geldi. Ş.T., dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği Pelin Sezer'den haber alamayınca ev sahibinden yedek anahtarı istedi. Yedek anahtarla eve giren Ş.T., Sezer'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sezer'in tabanca ile vurularak öldürüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerine 11 merminin isabet ettiği tespit edildi.

Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, geçen hafta Pelin Sezer ile Ş.T.'nin, Mehmet Mehdi Okulevi ile birlikte Mustafakemalpaşa'dan ev kiraladıklarını, Sezer'in ev sahibine Ş.T.'yi eşi, Mehmet Mehdi Okulevi'ni ise babası olarak tanıttığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, cinayet şüphelisi Mehmet Mehdi Okulevi'nin İstanbul'a gittiğini saptadı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. İstanbul'da yakalanıp, gözaltına alınan Okulevi, Bursa'ya getirildi. Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Mehmet Mehdi Okulevi'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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Mustafakemalpaşa, İstanbul, Bursa, Güncel, Son Dakika

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