Pelin Karahan 3 yıl sonra setlere döndü - Son Dakika

Pelin Karahan 3 yıl sonra setlere döndü

05.12.2020 12:22
Pelin Karahan 3 yıl sonra setlere döndü, System.String[]

Başrolünde Pelin Karahan'ın yer aldığı "Dalgalar ve İzler" filminin çekimleri önceki gün Nişantaşı'nda başladı.

Başrolünde Pelin Karahan'ın yer aldığı "Dalgalar ve İzler" filminin çekimleri önceki gün Nişantaşı'nda başladı. Filmin yönetmenliğini Emre Kavuk, senaristliğini Yasemen Zorlu, yapımcılığını ise Aura1film şirketinin sahibi Banu Zorlu'nun üstleniyor. Bir kadın hikayesi anlattıklarını söyleyen yapımcı Zorlu, "Festival filmi yapıyoruz. Filmimiz 40 ülkede vizyona girecek" dedi.

Karahan ise 3 yıl aradan sonra setlere dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti: "Seti çok özledim, yeniden sinema filminde yer almak beni mutlu ediyor. Çocuklarım da büyüdü. Babalarıyla güzel vakit geçiriyorlar. Evde bakıcımız da var." Kızını arayan bir anneyi canlandıran ünlü oyuncu, İstanbul sokaklarında koşarken filme alındı.

Pelin Karahan 3 yıl sonra setlere döndü

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Pelin Karahan 3 yıl sonra setlere döndü - Son Dakika Magazin


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