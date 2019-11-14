Son Dakika Haberleri: Pelin Karahan: Alışveriş için indirim zamanlarını bekliyorum
Son Dakika Magazin Pelin Karahan: Alışveriş için indirim zamanlarını bekliyorum - Son Dakika Magazin

Pelin Karahan: Alışveriş için indirim zamanlarını bekliyorum

6 saat önce

Pelin Karahan, çanta ve ayakkabı için indirim zamanlarını beklediğini söyledi.

Pelin Karahan: Alışveriş için indirim zamanlarını bekliyorum, System.String[]

Pelin Karahan, çanta ve ayakkabı için indirim zamanlarını beklediğini söyledi. Oyuncu, "Para kolay kazanılmıyor. Pazarlık yapamam ama indirim zamanlarını yakalamaya çalışıyorum. Gençken pazara gidiyordum ancak şimdi gidemiyorum. Belirli mağazalar var, onlardan alışveriş yapıyorum" dedi.

Pelin Karahan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:28 
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