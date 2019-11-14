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Pelin Karahan: Alışveriş için indirim zamanlarını bekliyorum
6 saat önce
Pelin Karahan, çanta ve ayakkabı için indirim zamanlarını beklediğini söyledi.
Pelin Karahan, çanta ve ayakkabı için indirim zamanlarını beklediğini söyledi. Oyuncu, "Para kolay kazanılmıyor. Pazarlık yapamam ama indirim zamanlarını yakalamaya çalışıyorum. Gençken pazara gidiyordum ancak şimdi gidemiyorum. Belirli mağazalar var, onlardan alışveriş yapıyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:28
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