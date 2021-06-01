Üye Girişi
Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü - Son Dakika

Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

01.06.2021 17:11

8 Mart'ta hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'in sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Pelin Öztekin'i babasının vefatını çabuk unutmakla suçlarken, bazı kullanıcılar ise "hayat devam ediyor, o da mı beraber ölsün" yorumunda bulundu.

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının duayen isimleri arasında yer alan Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizinin ardından 8 Mart'ta hayata gözlerini yumdu. Öztekin'in vefatı hayranlarında derin üzüntü yaratırken, kızı Pelin Öztekin de babasını kaybetmesinin ardından büyük acı yaşamıştı.

PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Babasını kaybetmesinin üzerinden henüz çok kısa bir süre geçen Öztekin'in dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini ikiye böldü.

KİMİLERİ BEĞENDİ, KİMİLERİ ELEŞTİRDİ

33 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabından "Sezonum başladı" notuyla havuz içinden yaptığı paylaşımı kimi hayranları tarafından beğeni toplarken kimi takipçileri tarafından da eleştiri aldı.

Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

İşte sosyal medyada Pelin Öztekin'in havuz içerisindeki fotoğrafına yapılan yorumlardan bazıları:

- Yakın zamanda babanı kaybettin, bu paylaşım olmamış.

- Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Baban da hep mutlu olmanı isterdi.

- Hiç yakıştıramadım ve hiç beğenmedim.

Kendi bileceği iş.

- Hayır ne yapsın kız babasıyla birlikte mı ölsün rahat bırakın insanları ya, 7/24 ağlasın mı ağladığında babası gelecek mi?

- Ne çabuk unutuldu da böyle pozlar veriyorsunuz!

- Sen güçlü bir kadınsın ve ne yazık ki ruh hastalarıyla dolu bir ülkede, ünlü birisin. Şu saçma sapan yorumları da takma. Her şeye rağmen hayat devam ediyor ve baban da hep mutlu olmanı isterdi. Ona tekrar kavuşana kadar bir şekilde mutlu olmak zorundasın.

Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Rasim Öztekin, Pelin Öztekin, Sosyal Medya, Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tarkan'dan kademeli normalleşme tepkisi: Müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık hiç adil değil Tarkan'dan kademeli normalleşme tepkisi: Müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık hiç adil değil Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'den HDP'nin kapatma davasıyla ilgili açıklama: İddianameyi tekrar hazırlıyoruz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'den HDP'nin kapatma davasıyla ilgili açıklama: İddianameyi tekrar hazırlıyoruz 14 yaşındaki çocuğu asitle yok etmişti! 'İnsan kasabı' lakaplı Giovanni Brusca tahliye edildi 14 yaşındaki çocuğu asitle yok etmişti! 'İnsan kasabı' lakaplı Giovanni Brusca tahliye edildi Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş

Son Dakika Haberleri
17:59 Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak
17:42 Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler
17:40 Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti
17:39 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi
17:18 Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi
17:17 İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: Altın Haziranda 560 lirayı görebilir
17:11 Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
17:00 Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor
16:42 Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti
16:33 Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
Henry Onyekuru menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi Henry Onyekuru menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi         
18:24
Meksika'da hazırlanan 'çocuk istismarı raporu' ülkeyi karıştırdı Meksika'da hazırlanan 'çocuk istismarı raporu' ülkeyi karıştırdı         
18:17
Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler         
17:42
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi         
17:40
Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi         
17:18
O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi         
16:53
Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı         
16:35
Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu         
15:33
Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı! Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı!         
15:03
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL         
14:34
EDHO dizisinin oyuncularına saldırının iddianamesi hazırlandı! Oktay Kaynarca da müşteki EDHO dizisinin oyuncularına saldırının iddianamesi hazırlandı! Oktay Kaynarca da müşteki         
14:20
Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi         
12:37
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 18:45:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement