Ozan Dolunay'ın sosyal medya fenomeni sevgilisi Pelinay Yiğit'ten yine olay pozlar geldi. Yatakta verdiği pozları Instagram'dan paylaşan Yiğit'e kareleri olay yarattı.
Yiğit'in pozlarına oyuncu sevgilisi Dolunay, "Evde yangın var" yazarak, ateş emojisi koydu. Yiğit ise aşkına, "Alo 911" karşılığını verdi.
Yiğit, sosyal medyada paylaştığı pozlarla adından söz ettiriyor. Çift, geçtiğimiz aylarda Çeşme'de tatilde samimi şekilde görüntülenmişti.
Son Dakika › Magazin › Pelinay Yiğit yeni paylaşımıyla olay yarattı - Son Dakika Magazin