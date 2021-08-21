Pelinay Yiğit yeni paylaşımıyla olay yarattı

Yiğit, sosyal medyada paylaştığı pozlarla adından söz ettiriyor. Çift, geçtiğimiz aylarda Çeşme 'de tatilde samimi şekilde görüntülenmişti.

Yiğit'in pozlarına oyuncu sevgilisi Dolunay, "Evde yangın var" yazarak, ateş emojisi koydu. Yiğit ise aşkına, "Alo 911" karşılığını verdi.

Ozan Dolunay'ın sosyal medya fenomeni sevgilisi Pelinay Yiğit'ten yine olay pozlar geldi. Yatakta verdiği pozları Instagram 'dan paylaşan Yiğit'e kareleri olay yarattı.

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