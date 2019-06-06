Son Dakika Haberleri: Pelit Pastaneleri'nin sahibinin eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı
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Pelit Pastaneleri'nin sahibinin eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Pelit Pastaneleri'nin sahibinin eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandıİSTANBUL - Pelit Pastaneleri'nin sahibi Selahattin Ayan'ın eşi Afife Ayan Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Pelit Pastaneleri'nin sahibinin eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL - Pelit Pastaneleri'nin sahibi Selahattin Ayan'ın eşi Afife Ayan Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Pelit Pastaneleri'nin sahibi Selahattin Ayan'ın vefat eden eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Ayan ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı. Törene, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı. Cenaze töreninde Afife Ayan'ın eşi Selahattin Ayan taziyeleri kabul etti.
Şakirin Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Afife Ayan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Pelit Pastaneleri'nin sahibinin eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:52 Kaynak: İHA
Karacaahmet, Şakirin Camii, Pelit, Genel
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