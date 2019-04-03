Pelitalan'da Menfez Çalışmaları Tamamlandı
1 saat önce
MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan Mahallesi'nde yapmış olduğu yerinde dökme menfez imalatı ile mahalledeki taşkın sıkıntısına son verdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su taşkınlarına geçit vermemek için menfez imalatlarına aralıksız devam ediyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan Mahallesi'nde menfez imalatı yapıldı. Mahallede sorun yaşanan noktada yapılan yerinde dökme menfez imalatı sayesinde yağışlı havalarda yaşanan taşkın sorunlarına son verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:17 Kaynak: Bültenler
Yanan Çatıya Damacana ile Müdahale Etmeye Çalıştı
Son Dakika! Ankara'da 10 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor
CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı
Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı