Son Dakika Haberleri: Pelitalan'da Menfez Çalışmaları Tamamlandı

Pelitalan'da Menfez Çalışmaları Tamamlandı

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan Mahallesi'nde yapmış olduğu yerinde dökme menfez imalatı ile mahalledeki taşkın sıkıntısına son verdi.

Pelitalan'da Menfez Çalışmaları Tamamlandı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su taşkınlarına geçit vermemek için menfez imalatlarına aralıksız devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan Mahallesi'nde menfez imalatı yapıldı. Mahallede sorun yaşanan noktada yapılan yerinde dökme menfez imalatı sayesinde yağışlı havalarda yaşanan taşkın sorunlarına son verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:17 Kaynak: Bültenler

Yunusemre, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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