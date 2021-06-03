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Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi hızla ilerliyor - Son Dakika

Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi hızla ilerliyor

03.06.2021 15:36
Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi hızla ilerliyor, System.String[]

Türkiye'ye örnek projeler ile üreticisine her daim destek veren Yunusemre Belediyesi, Pelitalan Mahallesi'nde hayata geçireceği Kırsal Kalkınma Merkezi'nin yapımına devam ediyor.

Türkiye'ye örnek projeler ile üreticisine her daim destek veren Yunusemre Belediyesi, Pelitalan Mahallesi'nde hayata geçireceği Kırsal Kalkınma Merkezi'nin yapımına devam ediyor. 3 ay içerisinde hizmete girmesi beklenen merkez sayesinde Yuntdağı bölgesindeki ekonomik faaliyetlerin daha da artması bekleniyor.

Ürünlerin işlenerek yerinden pazarlanması amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile Pelitalan Mahallesi'nde Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi kuruluyor. Proje tamamlandığında bölgede üretimi yapılan ürünler işlenerek pazarlanacak ve bölge kalkınacak. Yapılan çalışmaları Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Daire Müdürleriyle yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Buraya büyük bir tarımsal üretim ve pazarlama tesisimizi kuruyoruz. İhalesini geçen yıl yaptık. Zannediyorum ki 1 - 2 ay içerisinde belki en geç 3 ay içerisinde burasını hizmete kazandıracağız. İçerisinde büyük bir sosyal tesis var. Çok amaçlı salon. Alt katlarda pazarlama alanları, ürünlerin satış alanları, soğuk hava tesisleri, depolama ve paketleme tesislerinin, ürün işleme alanlarının olacağı otoparkı ile kantarı ile birlikte büyük bir tesis. İnşallah buraya önümüzdeki yıllarda üreticilerimiz ürettikleri her türlü tarım ürününü buraya getirecek. Tüccarlar gelecek. Fazlası soğuk hava depolarında bekleyecek. Tırlarla buradan son tüketim mahalline sevk edilecek. Biz burada üreticimiz ile başta Pelitalan olmak üzere çevre mahallelerimizdeki her türlü sebze, meyve üretimini tüccar ile sanayicimiz ile buluşturacağız." dedi.

Merkezi Pelitalan'da inşa ettiklerini belirten Başkan Çerçi, şöyle konuştu: "Başta sayın Valimiz olmak üzere Kaymakamımız, Zafer Kalkınma Ajansımız, Tarım İl Müdürlüğümüz her türlü katkıyı verdiler. Biz de Yunusemre Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyduk. Sosyal tesisi ile beraber yakında yapacağımız halı sahasıyla birlikte otoparkları, çevre düzenlemeleri hepsi bir bütün olarak güzel bir tesis. Belki Yuntdağlarında bu anlamda bir tarımsal üretim-pazarlama tesisi ilk defa yapılıyor. Örnek bir tesis. İnşallah önümüzdeki yıllarda diğer mahallelerimizde de bu ve buna benzer çalışmaları yapacağız. Çok güzel bir tesis. Başta sayın Valim olmak üzere tüm emeği geçenlere, belediyemizin fen işlerine, başkan yardımcılarıma, bütün işçilerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Zafer Kalkınma Ajansına da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde kalkınma ajansları biliyorsunuz. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin de burada büyük katkıları olmuş oldu. Ona da halkımız adına şükranlarımı arz ediyorum."

İki binadan oluşan Kırsal Kalkınma Merkezindeki ilk binanın birinci katında soğuk hava deposu ve idari odalar, ikinci katında ise eğitim salonu bulunuyor. İkinci bina olan üretim binasında da pekmez üretim tesisi, Antep fıstığı kavlama tesisi, un değirmeni, liyofilizasyon (Freeze-drying) kurutma makineleri, sıvı ve taneli dolum ve ambalaj makineleri, sebze meyve yıkama ve doğrama makineleri yer alıyor. Merkezde ayrıca 50 ton kapasiteli kantar bulunuyor. - MANİSA

Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi hızla ilerliyor
Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi hızla ilerliyor
Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi hızla ilerliyor
Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi hızla ilerliyor
Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi hızla ilerliyor

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi hızla ilerliyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

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