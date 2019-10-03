Son Dakika Haberleri: Pelitli mahalle sakinleri tapularına kavuştu
Son Dakika Güncel Haber

Pelitli mahalle sakinleri tapularına kavuştu

59 dakika önce

İmar Uygulamaları kapsamında Pelitli Mahallesinde tapu tescil işlemleri biten iki bölgenin tapularını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz maliklerine teslim etti.

Pelitli mahalle sakinleri tapularına kavuştu, System.String[]

İmar Uygulamaları kapsamında Pelitli Mahallesinde tapu tescil işlemleri biten iki bölgenin tapularını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz maliklerine teslim etti.


Başkan Büyükgöz çalışmaların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Gebze Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen tapu teslim töreninde açıklama yapan Başkan Büyükgöz, "Bugün Gebze'mizde başlatmış olduğumuz imar uygulamaları çalışmaları kapsamında 2 bölgemizin tapu tescil işlemleri bitti ve bugün tapularını teslim ediyoruz. Bizim tüm hedefimiz 2020 yılı sonuna kadar Gebze'de imar uygulaması yani halkın bildiği şekliyle şuurlandırma çalışmalarını tamamını bitirme hedefimiz bulunmakta. Bununla alakalı ekibimizle çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmalar bittikten sonra sanayicimiz, yatırımcımız veya gayrimenkulünü değerlendirme konusunda hayali ve hedefi olan insanlarımıza bu imkanları sunmuş olacağız. Bu konuda bizlere anlayışla karşıladıkları için, çalışmalarımızda kolaylık sağladıkları için tüm vatandaşlarımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza mesai arkadaşlarımıza ve paydaş olarak tapu müdürlükleri ve kadastro müdürlüklerine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Gebze'mize Kocaeli'mize ülkemize bu çalışmaların hayırlı olmasını diliyor saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Pelitli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi konkordato ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü Savcı, çifte cinayet sanığı için haksız tahrik indirimi istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 18:24:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pelitli mahalle sakinleri tapularına kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]