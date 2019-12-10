Son Dakika Haberleri: Pelitözü Gölet çevresinde artık izinsiz çadır kurmak yasak
Son Dakika Güncel Pelitözü Gölet çevresinde artık izinsiz çadır kurmak yasak - Son Dakika

Pelitözü Gölet çevresinde artık izinsiz çadır kurmak yasak

6 saat önce

Bilecik Belediyesi önemli bir karara imza atarak, Pelitözü Göleti çevresinde izinsiz çadır kurarak konaklama ve barınmanın yasak olduğunu duyurdu.

Pelitözü Gölet çevresinde artık izinsiz çadır kurmak yasak, System.String[]

Bilecik Belediyesi önemli bir karara imza atarak, Pelitözü Göleti çevresinde izinsiz çadır kurarak konaklama ve barınmanın yasak olduğunu duyurdu.


Bilecik Belediyesi kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta olan yazın Bileciklilerin ve balıkçıların uğrak yeri olan Pelitözü Göleti çevresinde izinsiz çadır kurarak konaklama ve barınmak yasak oldu. Bilecik Belediyesinde alınan encümen kararında, "Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüğü görev ve sorumlulukları bulunan Pelitözü Gölpark bölgesinde çadır kurulum alanları ile ilgili düzenlemeye gidilmiş olup, gölet çevresinde rastgele kurulan çadırların yürüyüş yollarına, piknik alanlarına, belediye peyzaj sahalarına zarar verdiği ve bir çok vatandaşın şikayetine konu olduğu tespit edilmiştir. Bilecik Belediye Meclisi, 'Belediye sınırları içerisinde izinsiz çadır kurarak konaklama ve barınmak yasaktır' hükmü gereğince su kıyısı ve araç yolu arasında çadır kurulumunun yasaklanmasına, çadır kurulumu için belediye yazılı izin alınmasına ve kararın gereği için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.


Öte yandan bu karar Pelitözü Gölet'ine balık tutmak için kampa gelen ve çadır kuran balıkçılar tarafından tepkiyle karşılandı. - BİLECİK

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Pelitözü, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Engelli gencin "Engelleri Aş" adlı rap şarkısına çektiği klip, sosyal medyada beğeni topladı
Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 18:30:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pelitözü Gölet çevresinde artık izinsiz çadır kurmak yasak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]