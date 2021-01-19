Pelitözü Göleti'nde yağış azlığı nedeniyle sular 25 metre çekildi - Son Dakika

Pelitözü Göleti'nde yağış azlığı nedeniyle sular 25 metre çekildi
19.01.2021 17:38
Pelitözü Göleti'nde yağış azlığı nedeniyle sular 25 metre çekildi Uzun yıllar sonra gölette bu kadar su çekilmesi yaşandı Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta Pelitözü Göleti'nde yağış azlığı nedeniyle sular 25 metre çekildi.
Pelitözü Göleti'nde yağış azlığı nedeniyle sular 25 metre çekildi
Uzun yıllar sonra gölette bu kadar su çekilmesi yaşandı
BİLECİK - Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta Pelitözü Göleti'nde yağış azlığı nedeniyle sular 25 metre çekildi.
Bilecik'te 213 hektar alana sahip Pelitözü Gölpark'ta bulunan Pelitözü Göleti'ndeki sulama amaçlı kullanılan suyu yağışların azalması sebebiyle kıyıdan yaklaşık 25 metre çekildi. Yağış azlığı nedeniyle su seviyesinin düştüğü gözle görülebilirken, 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip Pelitözü Göleti, sulama amaçlı yapılmıştı.
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