Pelitözü Gölpark sinekten geçilmiyor - Son Dakika

Bilecik'in turizm açısından en önemli mesire alanlarından biri olan Pelitözü Gölpark, başta sivri ve karasinek olma üzere haşereden adeta geçilmiyor.

Bilecik'te merkeze bağlı Pelitözü Mahallesinde bulunan Gölpark Mesire Alanı'nı günde binlerce kişi ziyaret ederek başta piknik olmak üzere birçok aktivitelerle vakit geçiriyor. Geçtiğimiz yıllarda bu alanı Bilecik Belediyesine bağlı ekipleri her gün düzenli olarak ilaçlarken, Gölpark Mesire Alanı belediyeden tahsisi iptal edilerek Bilecik İl Özel İdaresine geçmişti. Bilecik İl Özel İdaresine ilk olarak bozuk olan yolları yama yapılarak onarırken, ardından ekipler çevre düzenlemesi yapmıştı. Son günlerde Gölpark Mesire Alanı'na gelen piknikçiler başta karasinek, sivrisinek, üvez ve kör sinekler olmak üzere haşerelerden şikayetçi. Vatandaşlar İl Özel İdaresinden bu konuya bir çözüm bulmaları istersek, sinekler yüzünden rahat rahat ne piknik yapabildiklerini ya da oturabildiklerini söylediler.

Öte yandan sabah sporu bu alanı vatandaşlar arıların çokluğundan şikayet ederken, gölet kıyısında uzayan sazlıklardan ise gölet görünmez hale geldi.

Ayrıca İl Özel İdarede ilaçlama aracı bulunmadığı öğrenildi. - BİLECİK