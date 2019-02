Pelitözü Mahallesi Güzel Hizmetlerle Buluşacak

Pelitözü Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, mahalleyi yakın zamanda güzel hizmetlerle buluşturacaklarını ifade etti.

Pelitözü Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, mahalleyi yakın zamanda güzel hizmetlerle buluşturacaklarını ifade etti.



Bilecik Belediyesi'nin bütün ekibiyle vatandaşların hizmetinde olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Nihat Can, Pelitözü Mahallesi'nin önümüzdeki dönemde çok daha güzel olacağını kaydetti. Mahalle sakinlerine, Bilecik Belediyesi'nin yeni çalışma ve projeleri hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can, "Gece gündüz demeden hemşehrilerimizle bir araya gelmeye ve onları dinlemeye devam ediyoruz. Gündüz, şehrimizin imarı ve ihyası için çalışırken, gece de vatandaşlarımızı dinlemeye gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini aldık. Birlikte çözüm üretiyor birlikte Bilecik'imiz yönetiyoruz. Bu anlamda her bir vatandaşımızın bizlerle paylaştığı düşüncesi ve talebine çok önem veriyoruz. İnşallah hep birlikte çalışarak Pelitözü'müzü ve Bilecik'imizi en iyi yerlere getiririz" ifadelerine yer verdi.



Mahalle Muhtarı Ahmet Aydın ise Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindeki konukların ziyaretinde duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türkler Mali Okuryazarlıkta Rusları Geçti

Belediye Başkanı, Kurtuluş Törenine At Üzerinde Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Bursa'da da Tanzim Satışları Başladı

Küçük Kız Köprüden Atladı Meraklı Vatandaşlar Fotoğraf Çektirdi