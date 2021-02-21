Fenerbahçe-Göztepe maçından notlar

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, oynadıkları son maça göre ilk 11'de değişiklik yapmadı.

Erol Bulut, geçen hafta Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ini Göztepe karşısında da sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli takım, maça Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia ve Thiam ile başladı.

Fenerbahçe'de yedekler arasında ise Harun Tekin, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül yer aldı.

Pelkas, 22 gün sonra kadroda

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Dimitrios Pelkas, 22 gün sonra kadroya alındı.

Yunan futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada arka adalesinden sakatlanmıştı.

Pelkas, bu süreçte ligde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta forma giyememişti.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos'un yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Filip Novak ve Diego Perotti 21 kişilik kadroya alınmadı.

Eda Erdem Dündar'a plaket

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar'a plaket takdim edildi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilen 33 yaşındaki milli voleybolcuya plaketini, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt verdi.

Göztepe'de 3 eksik

Göztepe'de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda sol diz iç yan bağında zorlanma tespit edilen Berkan Emir, sağ kalça adalesinde gerilme ve ödem bulunan Peter Zulj ile sağ uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edilen Lamine Gassama karşılaşmada forma giyemedi.

Teknik direktör Ünal Karaman, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre bu oyuncuların yerine Murat Paluli, Dzenan Burekovic ve Fousseni Diabate'ye şans verdi.