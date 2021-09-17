Pelkas'ın penaltısı tekrarlanmadı! IFAB kuralı, daha önce Fenerbahçe'yi kurtarmıştı

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Sarı-Lacivertliler, Pelkas'ın kaçan penaltısından sonra topu tamamlayan Berisha'nın golü verilmeyince şaşkınlık yaşadı. Ancak her şey kurallara uygun olarak gerçekleşti.

FRANKFURTLU GİRSEYDİ TEKRAR EDİLECEKTİ

Sözcü'nün haberine göre; Rakip formayı giyen herhangi bir oyuncu Pelkas'ın vuruşu esnasında ceza sahasına girip ihlalde bulunsaydı penaltı gol ile neticelenmediği için atış tekrar edilecekti.

Pelkas'ın penaltıda topu ağlara göndermesi halinde ise gol geçerli sayılacaktı.

Hem Fenerbahçe'den hem de Eintracht Frankfurt takımından oyuncuların aynı anda ihlal yapması halinde ise sonuca bakılmaksızın atış tekrar edilecekti.

AYNISI F.BAHÇE'NİN BAŞINA GELDİ

2018 yılında Süper Lig'in 14. haftasında aynı durum Fenerbahçe'nin başına geldi. Kasımpaşa'dan Diagne'nin penaltısında Harun gole izin vermemiş, Eduok golü atmıştı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, oyunu endirekt serbest vuruş ile başlatmıştı. Ancak F.Bahçeli oyuncuların daha önce ceza sahasına girdiğine yönelik tartışmalar yaşanmıştı.