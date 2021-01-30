Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Çaykur Rizespor müsabakasında yaşadığı sakatlık sonucu maçı tamamlayamadı.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas müsabakanın 60. dakikasında sakatlık yaşadı. Sağlık görevlilerinin tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Pelkas yerini 61. dakikada Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Pelkas sakatlandı - Son Dakika